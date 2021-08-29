بيع مسدس قُتل به بيلي ذا كيد بسعر خيالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بيعَ المسدس الذي أطلقت منه الرصاصة القاتلة لبيلي ذا كيد في الغرب الأمريكي خلال القرن التاسع عشر بمبلغ 6.03 مليون دولار.



جاء ذلك في مزاد أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو مبلغ قياسي لسلاح ناري.

وأوضحت دار "بونهامز" للمزادات أن هذا المسدس ببكرة من نوع "كولت" من عيار 44 كان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليوني دولار و3 ملايين دولار.

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ويعود المسدس إلى قائد الشرطة الشهير بات جاريت الذي تعقب المطلوب الشهير وأرداه في 14 تموز/يوليو 1881 في نيو مكسيكو.

وقُتل "كيد" برصاصة في صدره عن عمر ناهز 21 عاماً.

وأكدت شركة المزادات أن هذه القطعة "من آثار إحدى أشهر القصص في الغرب الأمريكي" ، مشيرة إلى أن المسدس لا يزال في حالة "جيدة جداً".

كان هنري مكارتي المعروف ببيلي ذا كيد أو "الولد بيلي" وكذلك باسم وليام بوني من قطاع الطرق، وعرفت أعماله المسلحة شهرة واسعة جداً، وألهمت حياته كخارج عن القانون هوليوود، وقد اشتهر بقتله 21 رجلا أي بمعدل رجل واحد لكل سنة من حياته.

أما بات جاريت، وهو كذلك من شخصيات الغرب الأمريكي الشهيرة، فتناولته أعمال عدة على الشاشتين الصغيرة والكبيرة.

وقبل مزاد الجمعة، كان الرقم القياسي لبيع سعر سلاح ناري في مزاد 1,98 مليون دولار لمسدسين من القرن الثامن عشر أهداهما الضابط الأرستقراطي في الجيش الفرنسي الماركيز دي لافاييت لجورج واشنطن حين كان قائداً عاماً للجيش القاري خلال الثورة الأمريكية.