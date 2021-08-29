الصداع الشديد واحمرار في العين من أعراض سلالة "دلتا بلس" من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف طبيب أطفال أمريكي عن أبرز أعراض سلالة "دلتا بلس"، إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد، التي يمكنها إصابة الأطفال.



وقال مايكل جروسو، رئيس قسم الأطفال بمستشفى "هنتنجتون" في مدينة نيويورك الأمريكية، إن أبرز أعراض سلالة "دلتا بلس" لدى الأطفال تتمثل في الحمى والسعال وسيلان الأنف والطفح الجلدي.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة "دلتا" لها أعراض واسعة على الأطفال، على خلاف السلالات السابقة، وأبرزها:

-الصداع الشديد واحمرار في العين.

-آلام البطن وضيق في منطقة الصدر.

-الشعور بالإرهاق والخمول.

-انخفاض ضغط الدم.

-القيء وآلام الرقبة.

وشدد الطبيب الأمريكي على أهمية ملاحظة أي تغير على حالة الطفل وفي حالة اكتشاف بعض هذه الأعراض، إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن احتمال الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن سلالة "دلتا" هي أكثر عدوى بمقدار الضعف من سلالات كورونا الأخرى، مشيرا إلى أن أعراضها تكون أكثر حدة، خاصة على الأطفال، الذين لا يحصلون على اللقاحات المضادة للفيروس.

وحسب أبحاث علمية في جامعة "يل" الأمريكية، فإن السعال وفقدان حاسة الشم من أخف أعراض الإصابة بـ "دلتا"، بينما يكون الصداع وسيلان الأنف والحمى، يعد من أشد الأعراض، التي تسببها سلالة "دلتا بلس" عندما تصيب الأطفال.