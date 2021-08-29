الزراعة الأردنية تتوقع تراجع إنتاج الزيتون بسبب الانحباس المطري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "عمون" عن وزير الزراعة، أن كميات ثمار الزيتون للموسم الحالي 2021-2022 سوف تصل إلى 170 ألف طن.

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وتوقع خالد الحنفيات أن تبلغ الكميات الموجهة إلى المعاصر 131 ألف طن.

وذكر الوزير أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج من زيت الزيتون 21 ألف طن وأن تبلغ الكميات الموجهة للتخليل إلى 34 ألف طن.

وأوضح الحنفيات أن هذا الموسم كان من المتوقع أن يكون من المواسم غزيرة الإنتاج لكن العوامل المناخية ووجود تباين في درجات الحرارة أثناء فترة الأزهار، بالإضافة الانحباس المطري أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج.

وكانت الحكومة الأردنية، قد خصصت مليون دينار بهدف دعم صادرات زيت الزيتون الفائض منعا لوجود تراكمات وتشوهات تسويقية لهذا الموسم.