قيس سعيد: كفى عبثا بالدولة التونسية.. ولتكن حربا ضد المحتكرين

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، موجها رسالة شديدة اللهجة للمحتكرين: 'فلتكن حربا بالحديد ضد المحتكرين'، مشيرا إلى أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

جاء ذلك خلال زيارته منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان حيث تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وأعطى سعيد، تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء إلا للوطن. وتابع أنه سيتم التصدي للمجرمين المحتكرين، مصرحا بأنه 'كفى عبثا بالدولة التونسية'.