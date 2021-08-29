الرئيس الأمريكى يهنئ العراق على نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حكومة العراق على نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكدا استمرار دعم واشنطن للعراق والعمل معاً لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد "أهنئ حكومة العراق على استضافتها قمة إقليمية ناجحة، إذ يتمتع هذا النوع من الدبلوماسية بأهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، لأنها تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط"، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقاً لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي.

وأكد أن الدبلوماسية هي الأداة الأولى للسياسة، معربا عن امتنانه للشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة هذه الرؤية.