شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من البنود، وعلى رأسها إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها مندوبية الاردن في الشهر الجارى.

كما يناقش الاجتماع مقترح مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمى (بائعات الشاى والاطعمة)، وذلك استنادا على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 2252، والصادر في سبتمبر 2019.

ويناقش الاجتماع أيضا الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للنساء والفتيات في الوسط الريفي في الفترة ما بين عامي 2022 و2028.