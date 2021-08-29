شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: وصول 430 ألف جرعة جديدة من لقاح "فايزر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أنه تم وصول جرعات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، تبلغ نحو 430 ألف جرعة.

وأوضحت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في العراق في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أنه تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه إلى منافذ الصرف في بغداد وباقي المحافظات العراقية.

وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقى سيف البدر إن "وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق، وستصل مليون جرعة أخرى"، لافتا إلى أن "حصة المحافظات من اللقاحات تحدد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كردستان".