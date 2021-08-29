موضة هذا الخريف.. الجينز ذو الأرجل الواسعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يأتي الجينز في خريف/شتاء 2021/2022 بأرجل واسعة ويتألق بألوان زاهية ليمنح المرأة إطلالة مبهجة تخطف الأنظار.



وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أن الجينز ذا الأرجل الواسعة (Wide Leg Jeans) يزهو هذا الموسم بالبنفسجي والأخضر والوردي الصارخ والأصفر الليموني والبرتقالي ليشيع أجواء البهجة ويكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت "Elle" أن الجينز ذا الأرجل الواسعة والألوان الزاهية ينبغي أن يكون محطا للأنظار، لذا ينبغي تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بألوان هادئة كالأبيض والأسود والبيج والرمادي.