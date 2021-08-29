شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة مايكروسوفت تجري تعديلا مهما بـ"ويندوز 11" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إنها ستجعل نظام التشغيل الجديد "ويندوز 11"، متوافقاً مع مجموعة متنوعة أوسع من شرائح الكمبيوتر.



وتسعى شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة من خلال هذه الخطوة لرفع معنويات عملائها بعد الإحباط الذي تعرضوا له إثر المتطلبات الأخيرة لنظام التشغيل "ويندوز 11"، المزمع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام

ومن شأن هذا القرار، أن يقلل من حجم عمليات شراء أجهزة كمبيوتر جديدة من أجل الوصول إلى أحدث إصدارات نظام التشغيل ويندوز، مما قد يؤثر على 14% من إجمالي إيرادات مايكروسوفت، وأكثر ربحية من المنتجات الأخرى التي تبيعها الشركة.

وأعلنت مايكروسوفت عن الإصدار الجديد في يونيو/حزيران الماضي، كانت تستهدف حصر الدعم في شرائح"Zen 2" من "إيه إم دي"، ورقائق الجيل الثامن من "إنتل"، بالإضافة إلى سلسلة رقائق الجيل السابع والثامن من "كوالكوم"، ما تسبب بأزمة حادة بين جموع المستخدمين المهتمين بالإصدار الجديد من ويندوز لكن أجهزتهم لا تتوافق مع المتطلبات التي حددتها مايكروسوفت.

وأكد عملاق التكولوجيا بأن نظام التشغيل "ويندوز 11" لن يدعم رقائق "Zen 1" من إيه إم دي، لكنه سيكون متوافقاً بالمقابل مع شرائح "Core X"، و"Xeon W" من الجيل السابع، وبأنه سيكون باستطاعة المستخدمين أيضاً تثبيت نظام التشغيل الجديد على أجهزة كمبيوتر معينة تعمل وفق معالجات الجيل السابع "7820 HQ" من إنتل، بما في ذلك جهاز Microsoft Surface Studio 2، والذي تم استبعاده بموجب السياسة السابقة لنظام التشغيل الجديد.

ودافعت مايكروسوفت عن الحد الأدنى من المتطلبات لأسباب تتعلق بالأمان والتوافقية، وقالت إنها ستطلق إصداراً محدثاً من تطبيق "بي سي هيلث تشيك" PC Health Check، للدلالة على أجزاء معينة من الكمبيوتر لا تفي بأحدث المتطلبات، وتوجيه الأشخاص إلى معلومات حول كيفية الامتثال.

وتستعد مايكروسوفت لإطلاق نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد قريبا، والذي يتضمن العديد من الابتكارات المتطورة ومنها قائمة Start جديدة ودمج تطبيقات أندرويد وبرنامج Teams.

ويأتي النظام بتصميم جديد، حيث يستقر زر ابدأ Start في الركن السفلي الأيسر من الشاشة منذ قيام الشركة الأمريكية بطرح نظام التشغيل ويندوز 95، حتى مع محاولة مايكروسوفت إخفائه في نظام ويندوز 8، والآن قامت الشركة الأمريكية بنقل موضعه إلى منتصف شريط المهام، مع إمكانية تعديل موضعه بشكل لاحق.

وتظهر في قائمة Start حاليا مجموعة من أيقونات البرامج والمستندات ذات الصلة بدلا من مربعات "Live Tiles"، التي ظهرت مع طرح نظام ويندوز 8، وتعمل وظيفة "Snap Layouts" على تقسيم الشاشة إلى نطاقات جاهزة للتطبيقات المختلفة، ويمكن لنظام ويندوز 11 الجديد حفظ مجموعات التطبيقات المختلفة عن طريق وظيفة "Snap Groups".

ويتيح نظام مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد مثل Tiktok وInstagram على الحواسيب مباشرة؛ حيث تم دمج منصة أمازون لتنزيل تطبيقات أندرويد في متجر ويندوز Windows Store الجديد، وعلى الرغم من تطوير هذه التطبيقات للعمل على معالجات الهواتف الذكية، إلا أن مايكروسوفت تسعى لتشغيل هذه التطبيقات على أجهزة اللاب توب المزودة بنظام ويندوز 11 عن طريق برنامج تحويل من شركة إنتل.

في ظل تفشي جائحة كورونا ازدادت أهمية برامج دردشة الفيديو، سواء كانت للأغراض التعليمية أو التواصل بين موظفي الشركات، وشهدت هذه الخدمات مثل برنامج Zoom طفرة هائلة في أعداد المستخدمين، ولذلك قامت الشركة الأمريكية بدمج برنامج Teams في نظام التشغيل، بما في ذلك إظهار الأيقونة الخاصة بالبرنامج في شريط المهام.

وأكدت الشركة الأمريكية أن متطلبات نظام التشغيل الجديد لا تزال في الحد الأدنى؛ حيث يحتاج نظام ويندوز 11 الجديد إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية أقل من 64 جيجابايت مع معالج ثنائي النوى بسرعة واحد جيجاهرتز على الأقل، علما بأنه يمكن ترقية جميع الحواسيب القديمة، التي ظهرت قبل أربع سنوات، إلى نظام ويندوز 11 الجديد.

إلى جانب الحواسيب الجديدة، التي ستأتي مزودة بنظام ويندوز 11 الجديد بشكل مسبق، سيتم ترقية الأجهزة المزودة بنظام ويندوز 10 بشكل مجاني. ومن المقرر طرح الحواسيب الجديدة المزودة بنظام ويندوز 11 مع نهاية العام الجاري، وسيتم إطلاق التحديثات الجديدة مع بداية العام المقبل.