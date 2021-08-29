شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة فتشهد السعودية سماء غائمة جزئيا بينما يكون الطقس صحو فى الإمارات، وحار فى الكويت.

السعودية:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية ان تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة. فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في اثارة الاتربة و الغبار .

الامارت:

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..يضطرب أحياناً ليلاً .. ويحدث المد الأول عند 17:09 والمد الثاني عند 05:12 والجزر الأول عند الساعة 10:23 والجزر الثاني عند الساعة 23:40 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 12:56 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الاول عند الساعة 20:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:53 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .