تحذير من تطبيق حديث يحوّل الصور الشخصية إلى كارتونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذّر خبير تقنية من تطبيق حديث انتشر خلال الساعات الماضية يعمل على تحويل الصور الشخصية إلى صور كارتونية.



وأوضح المهندس المصري تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «دي إم سي»، أن مثل هذه التطبيقات تعدت مرحلة الخطر، لأنها تخترق البيانات الشخصية أكثر من البيانات المتاحة من قِبل المستخدم.

وقال محمد إن خطورة هذا التطبيق تبدأ من تحميلها على الهاتف المحمول والسماح بفتح «المايك» أو «الكاميرا» أو الصور أو جهات الاتصال، وهذا ليس له علاقة من الأساس بفكرة التطبيق.

وأضاف أن هذه التطبيقات مجانية، ولكن أرباحها عائدة من اختراق البيانات الشخصية، فهي من الممكن أن تُستخدم في أغراض تسويقية، وهو أكثر الاستخدامات، وممكن أن تستخدم في التجسس على الناس ومعرفة أحوالهم الشخصية.

وتابع أن مثل تلك التطبيقات تعود ملكيتها إلى جهات مجهولة، مؤكداً أن قلة الوعي لدى الكثيرين تفتح باباً واسعاً لانتشارها.

ونصح بالتقليل من استخدام التطبيقات التي ليس لها ضرورة ومراجعتها كل فترة، وتقليص حجم المعلومات الشخصية الموجودة على الهاتف دائماً، مثل الصور الشخصية وغيرها.