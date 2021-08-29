ما هي آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 216 مليوناً و759 ألفا و474 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و508 آلاف و46 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 193 مليونا و688 ألفا و382 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 756 وفاة و17546 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 257906 بينما سجلت البلاد 3 ملايين و328863 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و684 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 33 ألفا و158 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 702 حالة.

انخفض عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات الفرنسية لأول مرة منذ 9 أيام بواقع 11 مريضا ليصبح عددهم الإجمالي 2259.

ومنذ 21 يوليو/ تموز الماضي، استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في يوم 19 أغسطس/آب الجاري.

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية تسجيل 1619 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 248 ألفا و 568 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2279 حالة.