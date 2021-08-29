شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لمحاولة تسلل عناصر من مليشيا الحوثى جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في جنوب مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- بأن قوات الجيش اليمني أكدت مصرع جميع العناصر المتسللة.

وأشارت المصادر، إلى أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.