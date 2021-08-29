شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا "النواب اللبنانى" والحزب التقدمى الاشتراكى يبحثان المستجدات السياسية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، السبت، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأوضاع في البلاد.

وناقش بري وجنبلاط - خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة - المستجدات السياسية في لبنان، حيث تشهد البلاد أزمات متفاقمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فيما لايزال تشكيل الحكومة الجديدة متعثرا رغم عقد 13 لقاءً حتى الآن بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

