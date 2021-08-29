شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية يمنية توثق أكثر من 40 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت منظمة راصد للحقوق والحريات اليمنية، عن توثيقها 40 ألفاً و506 انتهاكات وجرائم إنسانية ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة المحويت خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2021.

وأوضحت المنظمة -في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية السبت، أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، تنوعت بين القتل والتعذيب والتشريد والاختطاف والإخفاء القسري وإصدار أحكام الإعدام، وتجنيد الأطفال، وسرقة حقوق موظفين والاعتداء والنهب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن فريق المنظمة وثق (19) حالة قتل خارج القانون، و4 حالات وفاة تحت التعذيب، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنين معارضين لمشروعها، وإصدار المليشيا أحكام غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف (1692) مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و9 نساء، فضلا عن توثيق (89) حالة إخفاء قسري، و(173) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.