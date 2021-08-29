الأوقاف الكويتية توقف مؤذنا رفع الأذان بـ"شورت"‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأوقاف الكويتية توقف مؤذنا رفع الأذان بـشورت

الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365

قالت وسائل إعلام كويتية، مساء السبت، إن وزارة الأوقاف قررت إيقاف مؤذن عن العمل، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرفع الأذان مرتديا "الشورت".



وقال حساب المجلس على تويتر إن وزارة الأوقاف قررت إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة1، حيث رفع الأذان وهو يرتدي (شورت) وتحيله للتحقيق.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط استهجان لما قام به المؤذن من تصرف وصف بأنه "غير لائق" بمكانة المؤذن ولا حرمة المسجد.