اخبار الخليج

الأوقاف الكويتية توقف مؤذنا رفع الأذان بـ"شورت"‎

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف الكويتية توقف مؤذنا رفع الأذان بـ"شورت"‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأوقاف الكويتية توقف مؤذنا رفع الأذان بـشورت

الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365

قالت وسائل إعلام كويتية، مساء السبت، إن وزارة الأوقاف قررت إيقاف مؤذن عن العمل، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرفع الأذان مرتديا "الشورت".

 

وقال حساب المجلس على تويتر إن وزارة الأوقاف قررت إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة1، حيث رفع الأذان وهو يرتدي (شورت) وتحيله للتحقيق.

 

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط استهجان لما قام به المؤذن من تصرف وصف بأنه "غير لائق" بمكانة المؤذن ولا حرمة المسجد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا