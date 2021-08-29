شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الاسرائيلى تقصف عدة أهداف فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، موقعاً يتبع للمقاومة في وسط قطاع غزة، بعدة صواريخ دون وقوع إصابات.
وأغارات طائرات الاستطلاع على موقع (صلاح الدين) بصاروخين، قبل أن تقصفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، وأفادت مصادر محلية باشتعال النيران بالموقع.
و قصفت طائرات الاحتلال، نقطة تابعة لحماة الثغور، وأرضاً زراعية شرقي بلدة بيت حانون، فيما تصدت المضادت الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال شمال القطاع.