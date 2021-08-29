طائرات الاحتلال الاسرائيلى تقصف عدة أهداف فى قطاع غزة

وأغارات طائرات الاستطلاع على موقع (صلاح الدين) بصاروخين، قبل أن تقصفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، وأفادت مصادر محلية باشتعال النيران بالموقع.

و قصفت طائرات الاحتلال، نقطة تابعة لحماة الثغور، وأرضاً زراعية شرقي بلدة بيت حانون، فيما تصدت المضادت الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال شمال القطاع.