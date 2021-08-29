الرئيس التونسي: كل من يخرق القانون أو يمارس الاحتكار سيدفع الثمن بالقانون

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال تنقل سعيد، مساء اليوم إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وأكد سيعد، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

وأصدر الرئيس التونسي تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء إلا للوطن.

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