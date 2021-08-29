شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة خلال تظاهرهم سلميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مساء اليوم السبت، خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري، أطلقوا الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا فى تظاهرة سلمية، ما أدى إلى إصابة 5 بالرصاص تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ويوم الجمعة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 3 فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.