شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الأحد، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع تهديدات الميليشيات الوشيكة، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف» : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.