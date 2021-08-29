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مستشار السيسي يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في مصر

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" إن "مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس ؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، "الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها"، لافتا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيكون ذروة الموجة الرابعة.

وتابع "من كرم ربنا علينا إن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات".

ولفت تاج الدين إلى أنه "كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، قل عدد الوفيات، وكانت الإصابات أقل خطورة".

وشدد على "قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات"، مشيرا إلى أن الإصابات المعلن عنها حول العالم، والتي تقدر بالملايين، لا تمثل أكثر من ثلث الإصابات الحقيقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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