محمد بن راشد: أمير قطر شقيق وصديق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا من اللقاء الذي جمعه بأمير قطر في العراق.

وعلق حاكم دبي على الصور بقوله: " أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله".

​وأضاف: "الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

تأتي تصريحات بن راشد بعد يومين من زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي التقى خلالها أمير قطر.

وكانت العلاقات بين الإمارات وقطر قد شهدت تحسنا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري.