عمار الحكيم: مؤتمر بغداد حقق نجاحا كبيرا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE

وكتب عمار الحكيم على "تويتر"، إن مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على مختلف الصعد، حقق نجاحا كبيرا.

وقال إن هذا النجاح يؤكده الاهتمام الإعلامي العالمي ويتضمن حسن التنظيم الفني واللوجستي، مشيرا إلى أنه أوصل رسالة إلى العالم توضح قدرة العراق على احتضان مختلف الفعاليات الدولية.

وشهد العراق حدثا تاريخيا شارك فيه عدد من قادة ومسؤولي دول جوار العراق، كما شهد مشاركة من دول أخرى.

وبحث المؤتمر سبل تطوير الشراكة وحل الأزمات والتعاون في محاربة الإرهاب حتى يمكن تأمين المنطقة وتحقيق استقرارها.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، إن رؤساء وزعماء دول جوار العراق الذين شاركوا في قمة بغداد للتعاون والشراكة، أكدوا على توحيد الجهود لحفظ أمن المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.

كما اتفقوا على تبادل الاستثمار والتعاون لمكافحة كورونا والأضرار المناخية الخطيرة، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.