شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: تطعيم 2 .18 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 18 مليونا و204 آلاف و563 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 41955 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 62839 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقيى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس14337280 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

وفى السياق ذاته، حسمت السلطات المغربية موضوع تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 عاما، حيث تتجه لتطعيم هذه الفئة بلقاحي "سينوفارم" و"فايزر"، مشددة على أن "اللقاح اختيارى وليس إجباريا"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتم عقد اجتماع بين عدد من المسؤولين فى مقدمتهم وزير الصحة خالد آيت طالب، وتم الاتفاق خلاله على "ضرورة تلقيح الأطفال في أقرب وقت ممكن"، وأضافت على أن "أولياء أمور التلاميذ هم الذين سيختارون نوعية اللقاح الذي سيقدم لأطفالهم، وسيرافقونهم إلى مراكز مخصصة للتلقيح"، مبينة أن "وزارة الداخلية تسهر على إعداد كل الوسائل اللوجستية الخاصة بالعملية".

من جهته، كشف عضو لجنة التلقيح سعيد عفيف، أن "عملية تلقيح الأطفال ستنطلق قريبا بعد انتهاء أشغال تهيئة المراكز الصحية المخصصة لهذه العملية".

وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب في وقت سابق، إن "تلقيح الأطفال من عدمه مازال قيد الدراسة، ولم يتم الحسم فيه، وننتظر توصيات الخبراء في هذا المجال".