شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإمارت، عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح " كوفيد-19 "، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021 .

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات الغير مطعمة شاملا الفئات المستثناة الغير مطعمة.