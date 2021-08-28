شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القوات البحرية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا بمحافظة عكار شمالى البلاد.

وذكر الجيش فى بيان اليوم السبت، أن دورية من القوات البحرية فى الجيش أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وأوقفت مركباً فى عرض البحر مقابل بلدة العبدة بمحافظة عكار وعلى متنه لبنانى و12 شخصا من الجنسية السورية.

وأضاف أنه تم مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليها بإشراف القضاء المختص.

وفى السياق ذاته، أحبطت السلطات التونسية، 5 محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذكر بيان، لوزارة الداخلية التونسية، أنه جرى ضبط 48 شخصا في تلك المحاولات الخمس منهم 24 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة (جنوب الصحراء).

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالقرب من المصطبة الغازية "صدربعل".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، أنقذت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر، كما أنقذ خفر السواحل التونسى 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.