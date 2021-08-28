شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد»: نشاط للرياح المثيرة للأتربة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً بشأن نشاط للرياح السطحية على منطقة الرياض.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأرصاد أصدرت تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل: ( الخرج – الدرعية – العاصمة الرياض- القويعية- المزاحمية – حوطة بنى تميم)
وأشار المركز إلى أنه سوف تستمر هذه الحالة ، حتى الساعة 12 صباحاً من يوم غدٍ الأحد.
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