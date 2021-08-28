قناة السويس تشهد حدثا هو الأول من نوعه

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت هيئة قناة السويس بصفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن القناة شهدت، اليوم، عبور سفينة GlOBAL MERCY وهي أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، وذلك في أولى رحلاتها عبر القناة المصرية.

وجاء عبور السفينة "GlOBAL MERCY الرحمة العالمية" لقناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، إذ كانت قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وناب عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الربان عصام شاهين، والربان طارق إسماعيل، للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها الملاحي، وتسليم هدية تذكارية لربانها، حسب البروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى.

وتعد السفينة الأكبر من نوعها في تقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا كمشفى عائم، فهي مستشفى مجهز بحسب التكنولوجيا الأحدث في العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين.

وأكدت هيئة قناة السويس أن السفينة تتبع منظمة MERCY SHIP الخيرية، ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، في وقت يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

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