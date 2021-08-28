حريقان في إسرائيل مع استئناف إطلاق البالونات الحارقة من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية باندلاع حريقين في حقول أشواك في منطقة مجلس إشكول الإقليمي بمحيط غزة وأكدت أن مصدرهما بالونات حارقة، وفق القناة الرسمية "كان".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المتوقع أن تستأنف "وحدات الإرباك الليلي" عملياتها على السياج الحدودي مع غزة الليلة (السبت).

وبحسب التقارير، من المتوقع أن تبدأ الوحدات التي تمثل مصدر إزعاج لسكان المستوطنات القريبة عملياتها، مساء اليوم الساعة 20:00، شرقي قطاع غزة.

وقال بيان لوحدات الإرباك الليلي: "نقول للعدو إن فترة الهدوء التي عاشها قد انتهت وسنبدأ من هذه اللحظة بالعمل في مخيم ملكة حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قام بنشر مزيد من القوات على طول الحدود إضافة إلى قناصة ودبابات.

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