شمخاني يرد على تصريح بايدن بشأن التعامل مع إيران... مغردا باللغة العبرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر شمخاني، اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، باللغة العبرية، مؤكدا أن التشديد على مصطلح "خيارات أخرى" والخاص بكيفية التعاطي الأمريكي الجديد مع إيران هو تهديد غير قانوني، ضد دولة أخرى.

وذكر علي شمخاني أن مثل هذه التهديدات تؤسس لحق بلاده الحقيقي في الرد على أي خطر وفق الخيارات المتاحة.

ويشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، والذي شدد خلاله على أن بلاده ستلجأ إلى "خيارات أخرى" للتعامل مع إيران، في حال عدم نجاح الطرق الدبلوماسية في التعاطي معها.

ومن جهته، أعرب نفتالي بينيت عن شكره للرئيس الأمريكي على استضافته له في البيت الأبيض، موضحا في نهاية اجتماعهما، مساء أمس الجمعة، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أن إسرائيل ستقف إلى جانب الولايات المتحدة، على الدوام.

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