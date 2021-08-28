شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى والرئيس الفرنسى يبحثان سبل تحقيق التنمية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، سبل تحقيق التنمية والاستقرار فى المنطقة .

وقال مكتب الحلبوسى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن رئيس مجلس النواب رحب بزيارة الرئيس ماكرون إلى العراق ومشاركته فى أعمال المؤتمر، ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وتدعيم جهود التهدئة فى المنطقة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس النواب تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، وتنسيق المواقف الثنائية فى مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، جدد الرئيس ماكرون دعم بلاده للعراق، مشيدا بالدور الذى يؤديه فى المنطقة، وخلق فرص الحوار بين دولها من أجل إرساء الأمن والاستقرار.