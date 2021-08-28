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الامارات.. "الهوية والجنسية" تمدّد ساعات العمل في 3 مراكز لسعادة المتعاملين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد ساعات العمل بمركزي مصفح ومدينة خليفة الطبية بأبوظبي ومركز اليلايس لسعادة المتعاملين بدبي.

 

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل المراكز ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، اعتباراً من غد "الأحد"، وذلك سعياً من الهيئة إلى رفع كفاءة مراكز الخدمة نحو تعزيز معدلات سعادة ورضا المتعاملين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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