شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: البيان الختامى تطرق لمجموعة من القضايا تتعلق بدعم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، خلق حالة حوارية من العمل المشترك فى المحيط الاقليمى بدلا من الصراعات، مشيرا إلى أن البيان الختامى للمؤتمر تطرق لمجموعة من القضايا تتعلق بدعم العراق وسيادته، وأنه تقرر أن يكون للمؤتمر استمرارية، بمشاركة دول اخرى فى المستقبل.

وقال وزير الخارجية العراقى خلال مؤتمر صحفى اليوم إن العاصمة بغداد جمعت اليوم قوى مختلفة ودولا متضادة على طاولة واحدة، وأن المؤتمر سيخفف الضغوط والتوترات التى تعانى منها المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة يؤثر ايجابيا على العراق، والعكس صحيح.

وأوضح حسين ان هذا المؤتمر يختلف عن اجتماع القمة العربية المنعقد فى بغداد 2012، ولم يناقش قضايا خلافية اقليمية ودولية بضمنها الازمة السورية ، والتى نأمل ان نطرحها مستقبلا فى المباحثات ".

ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية المنعقدة على هامش " مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة " تتعلق بالدول المعنية نفسها،وأن المفاوضات بين طهران والرياض فى بغداد مستمرة ، وهى من تحدد طبيعة تلك اللقاءات .