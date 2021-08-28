شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجات بمقياس ريختر بإقليم الدريوش‎‎ المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5,5 درجات بمقياس ريختر، اليوم السبت، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد بأن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش، وقعت عند منتصف النهار و20 دقيقة و48 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا.

ويوم 13 أغسطس الماضى، أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على بمقياس ريختر، بإقليم الدريوش، بحسب موقع "هسبريس".

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد فى بيان لها أن هذه الهزة التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة التاسعة و35 دقيقة و22 ثانية بالتوقيت المحلى.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 22 كلم، عند التقاء خط العرض 35.557 درجة شمالا، وخط الطول 3.661 درجة غربا.