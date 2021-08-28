شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانوني يحذر الطلاب: السجن 6 أشهر عقوبة التصوير خلال اليوم الدراسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المستشار القانوني، وعضو الهيئة السعودية للمحامينالأستاذ محمد الوهيبي، عقوبة ارتكاب الطفل جريمة معلوماتية.

وقال خلال لقاء مع “الإخبارية”، إن عقوبة ارتكاب هذا الفعل هو السجن لمدة 6 أشهر فقط، مع إيقافه في دار مخصص للأحداث.

وأكد أن تصوير الطلاب لحالة تنمر تعتبر جريمة ، يحاكم عليها القانون، موضحاً أن للمدرسة دور في التوعية بمثل هذه الجرائم لعدم ارتكابها.