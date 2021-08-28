مستشار قانوني يحذر الطلاب: السجن 6 أشهر عقوبة التصوير خلال اليوم الدراسي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المستشار القانوني، وعضو الهيئة السعودية للمحامينالأستاذ محمد الوهيبي، عقوبة ارتكاب الطفل جريمة معلوماتية.
وقال خلال لقاء مع “الإخبارية”، إن عقوبة ارتكاب هذا الفعل هو السجن لمدة 6 أشهر فقط، مع إيقافه في دار مخصص للأحداث.
وأكد أن تصوير الطلاب لحالة تنمر تعتبر جريمة ، يحاكم عليها القانون، موضحاً أن للمدرسة دور في التوعية بمثل هذه الجرائم لعدم ارتكابها.
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