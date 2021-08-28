شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر توفيق ، من أن تكون ملامسة الأطفال عقب عودتهم من المدرسة سبباً لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضح ” توفيق” في لقاء مع “الإخبارية” أنه يمكن للأطفال أن ينقلوا العدوى حال مخالطتهم مصابين، وبالتالي ينقلوه إلى الوالدين، ناصحاً بعدم تقبيل أو احتضان الأطفال عقب عودتهم من المدرسة. وأضاف أنه يجب أن يكون هنالك عزل اجتماعي بين الطفل والأب والأم، لكى لا ينتقل الفيروس من المدرسة إلى المنزل، موصياً بعدم احتكاك الطفل بالجد والجدة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: يجب على الأهل عدم احتضان أو تقبيل أبنائهم الطلاب لاحتمالية نقل كورونا من المدرسة للمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.