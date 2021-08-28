بالارقام.. إصابات كورونا بالهند تقفز لأعلى مستوى في شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الهند، السبت، 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



ويعد هذا الرقم هو أكبر عدد للإصابات اليومية في قرابة شهرين، وذلك مع ارتفاع عدد الحالات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد بعد مهرجان كبير.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلد الآسيوي إلى قرابة 32.7 مليون إصابة، كما زادت الوفيات 509 حالات إلى 437370 في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أشارت البيانات الحكومية.

وسُجل 70% من الحالات الجديدة في كيرالا التي استضافت الأسبوع الماضي مهرجانا محليا.