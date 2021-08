الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده للعراق ضد تغييرات خطيرة في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل صالح، في قصر بغداد، اليوم، الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يزور البلاد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات العراقية - الفرنسية المتينة وسبل تطويرها، فضلا عن مناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية.

© Photo / Media Office of the Presidency of the Republic of Iraq

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون