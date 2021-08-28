شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يبحث مع الرئيس العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس العراقي برهم صالح، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الزعيمان، خلال لقائهما في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الملك دعم الأردن للعراق حكومة وشعباً، مشيداً بنجاح عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، لافتا إلى دور العراق المحوري، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود العراقية لتعزيز التعاون بالمنطقة بما يسهم في استقرارها وازدهارها.