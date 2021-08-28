شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية تحذر من فيضان نهر الدندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن نهر الدندر، خرج عن مجراه الطبيعي وسجل عند محطة قياس النهر 12,96 مترا مقارنة مع منسوب نفس اليوم من العام الماضي، والذي سجل 10 أمتار، علما بأن فيضانات 2017,2012,2006 جاءت بعد أن وصل المنسوب إلى 13 مترا مما يعني أن أربعة سنتيمترات تفصل نهر الدندر من دخول مرحلة الفيضان المحتمل.

وأشارت الوكالة إلى قوة تيار المياه وسرعة جريانها بشكل متسارع وقياسي وهناك مخاوف من أن يجرف الفيضان المساحات الزراعية للزراعة التقليدية المحاذية لشريط النهر في المناطق المنخفضة إضافة إلى المساحات المزروعة بالخضر والفاكهة .

من جهة أخرى يشهد النيل الأزرق استقرارا وثباتا في مناسيبه عند مدينة سنجة حيث حافظ على منسوب الأمس الذي بلغ 16,35 متراً.. ويجري العمل في ترميم جسر خور الملوية جنوب ود النيل لتسهيل انسياب حركة المرور في طريق سنار الدمازين.