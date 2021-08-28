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‏الأمير فيصل بن فرحان: قيادة ‎المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق على كافة الأصعدة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق. خلال كلمة وزير خارجية أمام قمة دول جوار العراق في بغداد السبت.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: “مؤتمر بغداد يأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات تستوجب التنسيق”. وأضاف: “الروابط التي تجمعنا بالعراق تاريخية.. ولا ندخر جهدا لدعم العراق، ومستمرون في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره”.

وأشار إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة يستلزم عراقا آمنا، مؤكدا دعم حكومة مصطفى الكاظمي فيما يضمن وحدة العراق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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