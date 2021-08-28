شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية دخول المستشفيات والمراكز الصحية من دون التحصين بلقاح كورونا المستجد” كوفيد 19″، أو توضيح الحالة الصحية بتطبيق “توكلنا”.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا يشترط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي او طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية .

وتدعو وزارة الصحة الجميع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.