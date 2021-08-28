أبو الغيط: تحقيق دولة ما لأمنها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو الغيط، بكلمته خلال مؤتمر "التعاون والشراكة بين الجوار" في بغداد، "لا يختلف أحد أن العراق لا ينبغي أن يكون ساحة للصراعات"، مؤكدا أن "تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين"، مشدّدا على أنه "آن الأوان أن تُمحى الطائفية من دول المنطقة ويسود السلام والاستقرار"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام العراقية "واع".

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وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "العراق خاض حرباً شرسة ضد الإرهاب الأسود وإن دعم العراق واجب علينا والتوتر الإقليمي أضر به".

كما شدّد أبو الغيط على أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة، وجامعة الدول العربية تدعم هذا الجهد وتريد أن يكون العراق جسرا للتواصل".