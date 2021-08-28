محكمة حوثية تقضي بإعدام 9 أشخاص لاتهامهم بالتخابر مع التحالف العربي

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Vitaliy Ankov
وأضافت أن "النطق بالحكم تضمن مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وتقوم محاكم في العاصمة صنعاء تسيطر عليها جماعة أنصار الله، بشكل دائم، بإصدار أحكام إعدام بحق قادة الحكومة الشرعية ومواطنين، بعدما تدينهم بتهم مختلفة أبرزها "الخيانة" عبر التعاون مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الذي يقوم بعمليات في اليمن لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.