وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالين من نظيريه المصري والسعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لعمارمرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك".

أعقب ذلك تغريدة أخرى للوزير الجزائري، قال فيها: "تلقيت اتصالا من أخي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تباحثنا خلاله أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك".

يذكر أن رمطان لعمامرة كان قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهما الأخيرة بارتكاب ما وصفه بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

فيما قالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تماما، مؤكدة في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير. وشدد المغرب على أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار".