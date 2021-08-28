وزير خارجية إيران: الأمريكيون لا يجلبون السلام والأمن لشعوب المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohamed Hemeda
وقال إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام والأمن لشعوب المنطقة، بل كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني، ويمكن استشعار ذلك في كثير من دول المنطقة بكل جلاء".
وأكد أن بلاده "تدعم أمن واستقرار ووحدة أراضي العراق، كما "تعلن استعدادها لتنمية أوجه التعاون الثنائي والإقليمي".
ويشهد العراق حدثا تاريخيا على أرض مدينة السلام في العاصمة بغداد، اليوم السبت، حيث اجتمعت الدول المجاورة حول طاولة حوار واحدة في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب تأمينا للمنطقة وحفظا لاستقرارها.