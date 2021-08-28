شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية العراق، اليوم، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار بغداد، معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من منسوبي السفارة.
وعقد سمو وزير الخارجية مع نظيره العراقي جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولي
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