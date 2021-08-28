شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موعد بداية موسم الأمطار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، موعد بداية موسم الأمطار في المملكة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن دخول فصل الخريف سيكون في 22 سبتمبر المقبل، وموسم الأمطار سيبدأ عادةً بُعيد 15 أكتوبر .
وأوضح أن “وعكات سهيل” الحارة مازالت ترهق الناس، وأن المظاهر الصيفية الحارة لا زالت هي السائدة في الأجواء، مبيناً أن ساعات الليل ستستمر في الزيادة مع تناقص ساعات النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يتوقع موعد بداية موسم الأمطار بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.