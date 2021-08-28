شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موعد بداية موسم الأمطار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، ‏موعد بداية موسم الأمطار في المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن دخول فصل الخريف سيكون في 22 ‏سبتمبر المقبل، وموسم الأمطار سيبدأ عادةً بُعيد 15 أكتوبر .‏

وأوضح أن “وعكات سهيل” الحارة مازالت ترهق الناس، وأن المظاهر ‏الصيفية الحارة لا زالت هي السائدة في الأجواء، مبيناً أن ساعات الليل ستستمر في الزيادة مع تناقص ‏ساعات النهار.