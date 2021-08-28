شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من أمن الطرق لسالكي طريق «ينبع – جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا مهماً لقائدي المركبات على طريق ينبع – جدة، يوضح وجود أعمال إنشائية تتطلب تحويل الطريق بشكل مؤقّت.

وشدد حساب “أمن الطرق” على موقع “تويتر” ، على سالكي طريق ينبع – جدة، عند الكيلو (٦٠) والعلامة الكيلو مترية (١٠٦٧) ، بالانتباه والحذر لوجود أعمال إنشائية بالطريق تتطلب عمل تحويل للطريق بشكل مؤقت لمسافة (٢) كيلو متر.

وأضاف أنه سيتم إغلاق مسارات الطريق للمتّجهين من جدة إلى ينبع، وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من ينبع إلى جدة لمسارين.