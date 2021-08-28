شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: أكثر من 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها لضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 11 / 1 / 1443هـ الموافق 19 / 8 / 2021م حتى 17 / 1 / 1443هـ الموافق 25 / 8 / 2021م.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط 16397 مخالفًا، منهم 5793 مخالفًا لنظام الإقامة، و 9145 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 1459مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 582 شخصًا، 45 % منهم يمنيو الجنسية، و 53 % إثيوبيو الجنسية، و 2 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 11 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأبانت الوزارة أنه تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 80065 وافدًا مخالفًا، منهم 67886 رجلاً، و 12179 امرأة.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة 60941مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3271 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8829 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

